mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе водительских прав лишат 26 наркоманов и алкоголиков

25 августа 2016, 15:13
Эти меры приняты с целью предотвращения опасности на дорогах.

Прокуроры Ленинского района Уфы проверили соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки выяснилось, что на учете в городском психоневрологическом диспансере с диагнозом «наркомания» и «алкоголизм» стоят 26 водителей, при этом часть из них страдает от зависимости более трех лет.

Данные заболевания препятствуют безопасному управлению транспортом, а указанные граждане имели водительские удостоверения и могли управлять автомобилем.

- В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием прекратить действие их водительских прав, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. – Суд уже удовлетворил семь исков надзорного ведомства. 19 исков еще находятся на рассмотрении.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07