В Уфе водительских прав лишат 26 наркоманов и алкоголиков

Прокуроры Ленинского района Уфы проверили соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки выяснилось, что на учете в городском психоневрологическом диспансере с диагнозом «наркомания» и «алкоголизм» стоят 26 водителей, при этом часть из них страдает от зависимости более трех лет.