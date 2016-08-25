В Уфе водительских прав лишат 26 наркоманов и алкоголиков

Прокуроры Ленинского района Уфы проверили соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки выяснилось, что на учете в городском психоневрологическом диспансере с диагнозом «наркомания» и «алкоголизм» стоят 26 водителей, при этом часть из них страдает от зависимости более трех лет.
Данные заболевания препятствуют безопасному управлению транспортом, а указанные граждане имели водительские удостоверения и могли управлять автомобилем.
- В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием прекратить действие их водительских прав, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. – Суд уже удовлетворил семь исков надзорного ведомства. 19 исков еще находятся на рассмотрении.