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В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции

25 августа 2016, 13:11
Он насмерть сбил женщину.

Следственный комитет в Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего помощника оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России по Миякинскому району, сообщает пресс-служба ведомства.

Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По предварительным данным, 24 августа этого года в девять часов вечера в селе Киргиз-Мияки водитель автомашины «Нива» столкнулся со стоявшей «Ладой Приорой». От удара припаркованный автомобиль совершил наезд на пешехода, женщину, 1962 года рождения. В результате пострадавшая местная жительница от полученных травм скончалась в районной больнице.

В пресс-службе МВД сообщили, что в настоящее время он привлечен к административной ответственности.

- Руководством МВД по РБ назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения его руководства к установленной законом ответственности, -уточнили в пресс-службе МВД по РБ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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