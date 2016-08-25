В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции

Следственный комитет в Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего помощника оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России по Миякинскому району, сообщает пресс-служба ведомства.
Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ).
По предварительным данным, 24 августа этого года в девять часов вечера в селе Киргиз-Мияки водитель автомашины «Нива» столкнулся со стоявшей «Ладой Приорой». От удара припаркованный автомобиль совершил наезд на пешехода, женщину, 1962 года рождения. В результате пострадавшая местная жительница от полученных травм скончалась в районной больнице.
В пресс-службе МВД сообщили, что в настоящее время он привлечен к административной ответственности.
- Руководством МВД по РБ назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения его руководства к установленной законом ответственности, -уточнили в пресс-службе МВД по РБ.