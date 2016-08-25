В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции

По предварительным данным, 24 августа этого года в девять часов вечера в селе Киргиз-Мияки водитель автомашины «Нива» столкнулся со стоявшей «Ладой Приорой». От удара припаркованный автомобиль совершил наезд на пешехода, женщину, 1962 года рождения. В результате пострадавшая местная жительница от полученных травм скончалась в районной больнице.