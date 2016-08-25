Стало известно, на какие социальные объекты в Башкирии ушли деньги «Башнефти»

Сегодня КоммерсантЪ сообщил о том, что «Башнефть» в этом месяце направила в министерство экономического развития РФ отчет о тратах на благотворительноть. Отмечалось, что большая часть средств приходится на спорт: в 2015-2016 годах компания выделяет ХК «Салават Юлаев» 2,16 млрд руб по договору о спонсорстве, а ХК «Торос» - 340,5 млн руб.