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Стало известно, на какие социальные объекты в Башкирии ушли деньги «Башнефти»

25 августа 2016, 17:11
На их финансирование направлено 1,5 млрд рублей.

Сегодня КоммерсантЪ сообщил о том, что «Башнефть» в этом месяце направила в министерство экономического развития РФ отчет о тратах на благотворительноть. Отмечалось, что большая часть средств приходится на спорт: в 2015-2016 годах компания выделяет ХК «Салават Юлаев» 2,16 млрд руб по договору о спонсорстве, а ХК «Торос» - 340,5 млн руб.

Также компания перечислила 1,5 млрд руб на финансирование социальных объектов в республике (В 2013 и 2014 — по 1,1 млрд руб).

В пресс-службе "Башнефти" сообщили, какие наиболее значимые социальные объекты финансировались из этих средств:

- 2-ая очередь строительства ледового комплекса «Туймазы-Арена»;
- строительство крытого катка в Чекмагуше;
- 2-ая очередь строительства ФОК в Буздяке с бассейном;
- строительство лыжно-роллерной трассы в СОК «Спартак» в Октябрьском;
- капитальный ремонт средней школы №1 в Давлеканово со строительством пристроя под спортзал;
- капитальный ремонт средней школы №1 в Кушнаренково;
- капитальный ремонт средней школы №1 в селе Калтасы;
- капитальный ремонт средней школы №5 в Дюртюли;
- капитальный ремонт Дома культуры в селе Байгузино;
- строительство Дома культуры в селе Сафарово.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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