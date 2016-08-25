Семья экс-президента Татарстана замкнула пятерку богатейших кланов России - Forbes

Forbes составил рейтинг богатейших семейных кланов России 2016. Как следует из исследования, в рейтиyг вошла семья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Сыновья экс-президента региона Айрат и Радик Шаймиевы — самые богатые люди республики. Состояние семьи, по данным издания, оценивается в 1,7 млрд долларов.