Семья экс-президента Татарстана замкнула пятерку богатейших кланов России - Forbes

Forbes составил рейтинг богатейших семейных кланов России 2016. Как следует из исследования, в рейтиyг вошла семья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Сыновья экс-президента региона Айрат и Радик Шаймиевы — самые богатые люди республики. Состояние семьи, по данным издания, оценивается в 1,7 млрд долларов.
На первом месте в рейтинге — семья основателя группы БИН Михаила Гуцериева. Состояние семьи оцениваетcя в 9,8 млрд долларов.
Второе место заняла семья Аркадия Ротенберга, общее состояние которой оценивается в 2,8 млрд долларов. Издание отмечает, что Ротенберги заработали свои миллиарды на подрядах «Газпрома».
Почетное третье место заняли братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, чье состояние оценивается в 2,8 млрд долларов. Братьям принадлежит компания «Промсвязькапитал».
Четвертое место рейтинга заняла семья совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. Младший сын Николая Кирилл вошел в топ-200 богатейших бизнесменов России, заняв в нем 64-ю строчку и став самым молодым фигурантом списка. Общее состояние семьи издание оценило в 2,4 миллиарда долларов.