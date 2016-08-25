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Рустэм Хамитов: Темпы строительства жилья надо увеличить на 11 процентов

25 августа 2016, 10:43
Это поможет решить жилищный вопрос стоящих в очереди 90 тысяч семей.

За шесть месяцев в Башкирии введено 1 млн 154 тыс кв м жилья. Такие данные озвучил 24 августа на расширенном заседании правительства республики по итогам первого полугодия глава региона Рустэм Хамитов.

В этом году, по его данным, республика пока немного отстает от прошлогодних показателей. Но он пообещал, что «к концу года мы обязательно наверстаем эти цифры» и выразил надежду, что в этом году регион повторит успехи прошлого года, когда республика стала лучшим в Приволжском федеральном округе и вошла в пятерку регионов-лидеров в стране.

- Руководство страны поставило задачу существенного снижения очерёдности на жильё. По подсчётам Госстроя республики, для того, чтобы решить жилищный вопрос стоящих в очереди 90 тысяч семей, вместо 2,7 млн кв м жилья в год нам нужно строить более 3 млн кв м (примерно на 11% - прим.). Конечно, надо учитывать реалии рынка, соотношение спроса и предложения. Просто так строить невостребованное жильё нельзя. Нам важно наращивать строительство, в первую очередь, доступного жилья, искать возможности снижения стоимости квадратного метра. Необходимо развивать в отрасли государственно-частное партнёрство, строить арендное жильё, привлекать инвесторов к прокладке дорог и инженерных коммуникаций к новым микрорайонам, - сказал Рустэм Хамитов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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