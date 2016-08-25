Рустэм Хамитов: Темпы строительства жилья надо увеличить на 11 процентов

- Руководство страны поставило задачу существенного снижения очерёдности на жильё. По подсчётам Госстроя республики, для того, чтобы решить жилищный вопрос стоящих в очереди 90 тысяч семей, вместо 2,7 млн кв м жилья в год нам нужно строить более 3 млн кв м (примерно на 11% - прим.). Конечно, надо учитывать реалии рынка, соотношение спроса и предложения. Просто так строить невостребованное жильё нельзя. Нам важно наращивать строительство, в первую очередь, доступного жилья, искать возможности снижения стоимости квадратного метра. Необходимо развивать в отрасли государственно-частное партнёрство, строить арендное жильё, привлекать инвесторов к прокладке дорог и инженерных коммуникаций к новым микрорайонам, - сказал Рустэм Хамитов.