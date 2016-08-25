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Рустэм Хамитов предложил крупным предприятиям готовиться к 100-летию Башкирии

25 августа 2016, 11:36
Об этом он сказал на заседании правительства.

Вчера, 24 августа, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел расширенное заседание правительства республики, посвященное итогам социально-экономического развития региона за первое полугодие текущего года. Здесь он напомнил о своей идее — к 100-летию Башкирии построить 100 новых объектов. Он подчеркнул, что в настоящее время формируется перечень планируемых к строительству учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, объектов социальной, дорожной, инженерной инфраструктуры.

- В связи с этим обращаюсь к представителям крупных предприятий. Прошу вас, уважаемые коллеги, принять активное участие в этой работе, включить в ваши производственные, инвестиционные планы, социальные программы мероприятия по подготовке к юбилею. Руководство республики окажет поддержку в реализации ваших инициатив, - сказал Рустэм Хамитов.

Он отметил, что этот проект уже поддержан и со стороны малого и среднего бизнеса. По словам главы региона, предприниматели уже обращаются с просьбой облегчить процедуры согласования, создать «зеленый коридор» для оформления разрешительной документации. В связи с этим он попросил правительство «принять меры для ускорения строительства в рамках этой акции важных для людей объектов».

- В продолжение этой работы поручаю Правительству также проработать вопрос о продлении сроков льготного выкупа земли, арендованной предпринимателями под производственные, торговые, складские и другие объекты, до конца 2017 года. Мы будем и дальше создавать благоприятные условия для развития бизнес-сектора республиканской экономики, - заключил глава региона.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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