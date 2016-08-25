Рустэм Хамитов предложил крупным предприятиям готовиться к 100-летию Башкирии

Он отметил, что этот проект уже поддержан и со стороны малого и среднего бизнеса. По словам главы региона, предприниматели уже обращаются с просьбой облегчить процедуры согласования, создать «зеленый коридор» для оформления разрешительной документации. В связи с этим он попросил правительство «принять меры для ускорения строительства в рамках этой акции важных для людей объектов».