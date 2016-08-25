Рустэм Хамитов: «Экономить надо грамотно»

В Башкирии по итогам первого полугодия налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета увеличились на 12,6 процента, сообщил на расширенном заседании правительства Башкирии глава региона Рустэм Хамитов. По его данным, в республике профинансированы все социальные обязательства, а также выполнен план по росту заработных плат большинства работников бюджетной сферы. Глава региона подчеркнул, что нужно работать дальше в этом направлении.
Однако возвраты и зачеты по налогу на прибыль ограничивают «наши возможности», заметил глава региона. Так, по состоянию на 1 июля, крупным предприятиям из бюджета республики было возвращено 3,8 млрд руб.
- Конечно, это очень ощутимо для нашей казны. Такие возвраты в соответствии с законными правами налогоплательщиков будут происходить и дальше. Поэтому все министерства и ведомства должны обеспечить реализацию «дорожных карт» по оптимизации бюджетных расходов и росту доходов, - отметил глава региона.
Поэтому перед правительством стоит задача «сохранить баланс между текущими потребностями и развитием».
- Экономить надо грамотно. Слишком увлекаться оптимизацией – тоже неправильно, - сказал Рустэм Хамитов. - В целом наша взвешенная социально-экономическая и финансовая политика положительно оценивается международными и российскими рейтинговыми агентствами. Таких же разумных подходов на основе чёткого определения приоритетов необходимо придерживаться и в дальнейшем.
По его словам, ориентиром в этом должна стать Стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года, которая сейчас активно разрабатывается. Создатели этой стратегии — специалисты Академии наук республики, правительства, представители общественных организаций - сейчас обучаются в «Сколково».
- Для нас важно создать действительно работающий документ, сформировать план действий, который привёл бы к росту качества жизни людей, обеспечил выход республиканской экономики на новые рубежи. Нам нужно обеспечить лидерские позиции по многим показателям, добиться консолидации общества, объединения людей для решения поставленных задач, - сказал Рустэм Хамитов. - Стратегическое видение должно формироваться и на местах. Пример Кумертау и Белебея, которые сумели вовремя сориентироваться, включиться в федеральные программы и получить в этом году субсидии для ввода новых производств, должен мобилизовать всех глав муниципалитетов.