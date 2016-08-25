Рустэм Хамитов: «Экономить надо грамотно»

- Для нас важно создать действительно работающий документ, сформировать план действий, который привёл бы к росту качества жизни людей, обеспечил выход республиканской экономики на новые рубежи. Нам нужно обеспечить лидерские позиции по многим показателям, добиться консолидации общества, объединения людей для решения поставленных задач, - сказал Рустэм Хамитов. - Стратегическое видение должно формироваться и на местах. Пример Кумертау и Белебея, которые сумели вовремя сориентироваться, включиться в федеральные программы и получить в этом году субсидии для ввода новых производств, должен мобилизовать всех глав муниципалитетов.