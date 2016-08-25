Ирек Ялалов: Уфа испытывает жуткий дефицит инженерных кадров

- Уфа испытывает жуткий дефицит инженерных кадров, - отметил Ирек Ялалов. - В советское время, в 70-е годы, когда я учился, в городе было две школы с математическим уклоном. Сейчас что есть? Почему у нас такая ситуация, мы что не можем подготовить две тысячи инженеров? Зайдите в любой магазин электроники, там половина продавцов - выпускники УГАТУ. Мы что продавцов, что ли, готовим?