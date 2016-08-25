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Ирек Ялалов: Уфа испытывает жуткий дефицит инженерных кадров

25 августа 2016, 12:01
Глава администрации Уфы считает, что школы должны менять подходы к обучению.

Промышленные предприятия Уфы испытывают острую нехватку инженерных кадров. Об этом заявил сегодня на августовском совещании работников образования города сити-менеджер Ирек Ялалов. Решать эту проблему, по его мнению, нужно, меняя приоритеты в обучении в школах: в частности усиливать физико-математический профиль.

- Уфа испытывает жуткий дефицит инженерных кадров, - отметил Ирек Ялалов. - В советское время, в 70-е годы, когда я учился, в городе было две школы с математическим уклоном. Сейчас что есть? Почему у нас такая ситуация, мы что не можем подготовить две тысячи инженеров? Зайдите в любой магазин электроники, там половина продавцов - выпускники УГАТУ. Мы что продавцов, что ли, готовим?

Слова Ялалова вызвали шум в зале. Педагоги, до этого слушая все выступления спокойно, начали громко обсуждать слова Ялалова.

- Я понимаю, шум этот означает, что есть что обсудить, - ответил на реакцию зала Ялалов. - Но мы не можем больше об этом молчать.

Подготовку специалистов в точных науках, по мнению Ялалова, нужно начинать в школах. И поддерживать городские власти будут прежде всего те учреждения, которые будут усиливать это направление.

- Вы, извините, коллеги, но мы будем так делать, конечно, не в ущерб гуманитарному образованию, - подытожил Ялалов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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