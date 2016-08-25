Ирек Ялалов: При строительстве школ в Уфе надо смотреть на Восток

Ирек Ялалов считает, что при строительстве школ в Уфе нужно ориентироваться на восточные страны, а не на западные. Об этом он заявил сегодня на августовском совещании работников образования Уфы. Оно проходит в ГКЗ «Башкортостан» (бывший ДК «Нефтяник» - прим).