Ирек Ялалов: При строительстве школ в Уфе надо смотреть на Восток

Ирек Ялалов считает, что при строительстве школ в Уфе нужно ориентироваться на восточные страны, а не на западные. Об этом он заявил сегодня на августовском совещании работников образования Уфы. Оно проходит в ГКЗ «Башкортостан» (бывший ДК «Нефтяник» - прим).
- В некоторые наши школы без слез заходить невозможно, поэтому я прошу строить школы уже по современным требованиям, - отметил Ирек Ялалов, выступая перед участниками совещания. - Надо смотреть на Восток. Европа в этом плане - давно не ориентир. Посмотрите, какие замечательные объекты строят в Южной Корее, в Китайской народной республике.
В Уфе сейчас одновременно ведется строительство четырех школ. Новые здания возводятся в микрорайонах Инорс-4, Колгуевский, Нагаево и Дема-8. Это, по словам Ялалова, стало возможным благодаря финансовой поддержке правительства республике. В ближайшие несколько лет необходимо построить еще девять школ.