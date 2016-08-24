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Взрыв на «Уфанефтехиме»: Прошло 40 дней - расследование не завершено

24 августа 2016, 13:07
Трагедия на уфимском нефтезаводе произошла в ночь на 16 июля.

16 июля этого года на установке гидрокрекинга производственной площадки «Башнефть-Уфанефтехим» произошел взрыв. В результате пострадало 8 человек, в том числе 6 сотрудников предприятия погибли.

Для технического расследования причин аварии была создана комиссия Ростехнадзора. С момента аварии прошло уже более месяца. ИА «Медиакорсеть» направила запрос в ведомство, чтобы узнать, как идет расследование причин аварии.

- В настоящее время расследование аварии не завершено. Выводы комиссии, в том числе заключение о лицах, ответственных за допущенную аварию, будут установлены только по факту завершения работы комиссии по техническому расследованию происшедшей аварии, - ответили в пресс-службе ведомства.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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