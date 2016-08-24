Взрыв на «Уфанефтехиме»: Прошло 40 дней - расследование не завершено

- В настоящее время расследование аварии не завершено. Выводы комиссии, в том числе заключение о лицах, ответственных за допущенную аварию, будут установлены только по факту завершения работы комиссии по техническому расследованию происшедшей аварии, - ответили в пресс-службе ведомства.