Взрыв на «Уфанефтехиме»: Прошло 40 дней - расследование не завершено

16 июля этого года на установке гидрокрекинга производственной площадки «Башнефть-Уфанефтехим» произошел взрыв. В результате пострадало 8 человек, в том числе 6 сотрудников предприятия погибли.
Для технического расследования причин аварии была создана комиссия Ростехнадзора. С момента аварии прошло уже более месяца. ИА «Медиакорсеть» направила запрос в ведомство, чтобы узнать, как идет расследование причин аварии.
- В настоящее время расследование аварии не завершено. Выводы комиссии, в том числе заключение о лицах, ответственных за допущенную аварию, будут установлены только по факту завершения работы комиссии по техническому расследованию происшедшей аварии, - ответили в пресс-службе ведомства.