В Иркутске заживо сгорели четыре жителя Башкирии: новые подробности

В пожаре, произошедшем 22 августа в Иркутской области в 40 километрах от деревни Карам, погибли четыре человека. Как стало известно позже, все они были уроженцами Мишкинского района Башкирии, работниками омского предприятия ООО "Строймеханика".
По одной из версий, выдвинутых управлением следственного комитета по Иркутской области, один из погибших пытался разжечь печь, в качестве горючего он использовал бензин. Строительный вагончик выгорел дотла за считанные минуты.
В пожаре погибли четверо жителей Мишкинского района, уехавших в тайгу на заработки. Как удалось выяснить нашему агентству, в пожаре погибли уроженцы деревень Ирсаево и Елышево, впоследствии они перебрались на жительство в Мишкино. Вот фотографии трех из четырех погибших в Иркутской области:
Вячеслав Иркабаев, 1983 года рождения.
Сергей Имаев, 1984 года рождения.
Валерий Салиев, 1989 года рождения.
Четвертая жертва пожара - С. Николаев, 1979 года рождения, каких-то сведений о нем обнаружить не уда.
У Вячеслава Иркабаева осталось трое детей, два мальчика и девочка. У Валерия Салиева остался сын.
Похороны погибших состоятся в ближайшее время, после того как тела будут доставлены в республику.
Глава Мишкинского района Рустам Мусин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал предоставить им необходимую помощь.
Редакция информационного агентства «Медиакорсеть» выражает соболезнования родным и близким погибших.