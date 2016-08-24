В Иркутске заживо сгорели четыре жителя Башкирии: новые подробности

В пожаре погибли четверо жителей Мишкинского района, уехавших в тайгу на заработки. Как удалось выяснить нашему агентству, в пожаре погибли уроженцы деревень Ирсаево и Елышево, впоследствии они перебрались на жительство в Мишкино. Вот фотографии трех из четырех погибших в Иркутской области: