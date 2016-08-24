В Башкирии депутат обратилась в суд после лишения ее полномочий

- Просрочка действительно было, на 26 дней, - рассказала Давыдова «Медиакорсети». – Это было связано с тем, что я все эти дни находилась в больнице: у сына было кровоизлияние в мозг после авариии, я не могла его оставить. За это время была собрана специальная комиссия, а затем депутаты единогласно проголосовали против меня.