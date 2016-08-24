В Башкирии депутат обратилась в суд после лишения ее полномочий

Депутат Жуковского сельсовета Уфимского района Наталия Давыдова подала в суд на сельсовет. Она считает, что ее незаконно отстранили от занимаемой должности. По ее мнению, официальный отказ о просрочке справки о доходах, на самом деле - лишь формальность. Реальная же причина в том, что депутат за время своей работы выявила многочисленные нарушения при расходовании бюджетных средств.
Депутатом Давыдова не является с 23 мая. Тогда Жуковский сельсовет принял решение отстранить ее от работы, поскольку она не предоставила в срок данные о доходах.
- Просрочка действительно было, на 26 дней, - рассказала Давыдова «Медиакорсети». – Это было связано с тем, что я все эти дни находилась в больнице: у сына было кровоизлияние в мозг после авариии, я не могла его оставить. За это время была собрана специальная комиссия, а затем депутаты единогласно проголосовали против меня.
В конце июля Давыдова подала на сельсовет иск в суд Уфимского района. Она считает, что отстранили ее незаконно.
- Справка о доходах стало всего лишь формальной причиной моего отстранения, - говорит Давыдова. – На самом деле за полгода работы депутатом я выявила многочисленные нарушения при расходовании бюджетных средств, в том числе факты нецелевого их использования.
Теперь бывший депутат ждет судебного заседания, которое назначено на 30 августа.