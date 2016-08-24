mkset.ru
ГлавноеВсе новости

ТАИФ намерен участвовать в приватизации «Башнефти» вместе с «Татнефтью»

24 августа 2016, 14:49
Об этом заявил директор компании Альберт Шигабутдинов.

Крупный российский холдинг, контролирующий значительную часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана — ОАО «ТАИФ» намерен участвовать в приватизации «Башнефти» на паритетной основе с «Татнефтью», об этом сообщил газете «Ведомости» директор компании Альберт Шигабутдинов.

- У нас есть договоренность, что, если у «Татнефти» получается, мы будем с ними участвовать на паритетной основе. А отдельно мы не заявлялись, - ответил он.

Господин Шигабутдинов отметил, что к «Башнефти» у компании не только «коммерческие интересы».

- Нельзя сказать, что это только коммерческие интересы. Вопросы башкирской нефтехимии и переработки связаны с нашей нефтехимией. При этом у них очень много продуктов, которые мы можем использовать в наших нефтехимических процессах, и наоборот. У нас еще плюс к этому построены продуктопроводы, в том числе и для нефти. Закрывая взаимные текущие потребности, уже через год можно получить большой синергетический эффект, повысить и их, и нашу выручку. Вот поэтому мы и заинтересовались, дали согласие, сказали «Татнефти» – если что, мы с ними. А там уж как получится, - заключил он.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что приватизация Башнефти отложена на неопределенный срок.

ОАО «ТАИФ» («Татаро-американские инвестиции и финансы») образовано в 1995 году. Компания является материнской компанией одноименной группы, в которую входят предприятия, структурированные по четырем бизнес-направлениям: нефтегазопереработка, химия и нефтехимия (энергетика), инвестиционно-финансовые услуги, строительство, телекоммуникации, комплексные услуги, в том числе торговые.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07