ТАИФ намерен участвовать в приватизации «Башнефти» вместе с «Татнефтью»

- Нельзя сказать, что это только коммерческие интересы. Вопросы башкирской нефтехимии и переработки связаны с нашей нефтехимией. При этом у них очень много продуктов, которые мы можем использовать в наших нефтехимических процессах, и наоборот. У нас еще плюс к этому построены продуктопроводы, в том числе и для нефти. Закрывая взаимные текущие потребности, уже через год можно получить большой синергетический эффект, повысить и их, и нашу выручку. Вот поэтому мы и заинтересовались, дали согласие, сказали «Татнефти» – если что, мы с ними. А там уж как получится, - заключил он.