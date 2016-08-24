ТАИФ намерен участвовать в приватизации «Башнефти» вместе с «Татнефтью»

Крупный российский холдинг, контролирующий значительную часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана — ОАО «ТАИФ» намерен участвовать в приватизации «Башнефти» на паритетной основе с «Татнефтью», об этом сообщил газете «Ведомости» директор компании Альберт Шигабутдинов.
- У нас есть договоренность, что, если у «Татнефти» получается, мы будем с ними участвовать на паритетной основе. А отдельно мы не заявлялись, - ответил он.
Господин Шигабутдинов отметил, что к «Башнефти» у компании не только «коммерческие интересы».
- Нельзя сказать, что это только коммерческие интересы. Вопросы башкирской нефтехимии и переработки связаны с нашей нефтехимией. При этом у них очень много продуктов, которые мы можем использовать в наших нефтехимических процессах, и наоборот. У нас еще плюс к этому построены продуктопроводы, в том числе и для нефти. Закрывая взаимные текущие потребности, уже через год можно получить большой синергетический эффект, повысить и их, и нашу выручку. Вот поэтому мы и заинтересовались, дали согласие, сказали «Татнефти» – если что, мы с ними. А там уж как получится, - заключил он.
Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что приватизация Башнефти отложена на неопределенный срок.
ОАО «ТАИФ» («Татаро-американские инвестиции и финансы») образовано в 1995 году. Компания является материнской компанией одноименной группы, в которую входят предприятия, структурированные по четырем бизнес-направлениям: нефтегазопереработка, химия и нефтехимия (энергетика), инвестиционно-финансовые услуги, строительство, телекоммуникации, комплексные услуги, в том числе торговые.