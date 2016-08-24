Рустэм Хамитов: «Решение об отстранении российской сборной от участия в Паралимпиаде – антигуманно»

– Решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российской сборной целиком, без проведения должной работы по установлению фактов, доказательной базы, определению персональной ответственности – антигуманно. Оно не отвечает ни юридическим принципам, ни общечеловеческой морали. Паралимпийцы – не рядовые спортсмены, и спорт высших достижений для них не просто соревнования. Побеждая в спорте, они бросают вызов судьбе, - считает глава Башкирии. - Осуждая бесчеловечное решение спортивных функционеров, мы должны основательно взвесить сложившуюся ситуацию. Должны быть созданы действенные механизмы защиты «чистых» спортсменов на международном уровне. Паралимпийское движение Башкортостана имеет славные традиции. Нет никакого сомнения в том, что рано или поздно справедливость восторжествует, и наши спортсмены, тренеры не только достойно выдержат удар, но своими победами ещё ответят тем, кто пытается подвергнуть сомнению их заслуги. А наша задача, задача общества и власти – оказать им в этом всемерную поддержку, - отметил Рустэм Хамитов.