Башкирия по обеспеченности автомобилями вышла на 44 место в России

Башкирия заняла 44 место среди регионов России по обеспеченности легковыми автомобилями на тысячу человек. Исследование подготовило аналитическое агентство «Автостат».
По данным рейтинга, в Башкирии на каждую тысячу человек приходится 277 автомобилей. Это ниже, чем средний показатель по России, который составляет 285 шт на 1 тыс жителей. Башкирия по этому показателю оказаласьна 44 месте.
Первую тройку рейтинга разделили Камчатский край (472 автомобиля на 1 тыс жителей), Приморский край (437 автомобилей на 1 тыс жителей) и Московская область (347 авто на 1 тыс жителей).