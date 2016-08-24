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Башкирия по обеспеченности автомобилями вышла на 44 место в России

24 августа 2016, 12:26
В регионе на каждую тысячу человек приходится 277 автомобилей.

Башкирия заняла 44 место среди регионов России по обеспеченности легковыми автомобилями на тысячу человек. Исследование подготовило аналитическое агентство «Автостат».

По данным рейтинга, в Башкирии на каждую тысячу человек приходится 277 автомобилей. Это ниже, чем средний показатель по России, который составляет 285 шт на 1 тыс жителей. Башкирия по этому показателю оказаласьна 44 месте.

Первую тройку рейтинга разделили Камчатский край (472 автомобиля на 1 тыс жителей), Приморский край (437 автомобилей на 1 тыс жителей) и Московская область (347 авто на 1 тыс жителей).

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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