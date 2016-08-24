Аббас Галлямов: Позиции Муртазы Рахимова в Башкирии ослабли

При этом, по мнению Галлямова, в благотворительном фонде «Урал», которым руководит Рахимов, еще достаточно много денег. Но эти средства они могут расходовать только на определенные цели и только в соответствии с российским законодательством, который ограничивает в этом плане благотворительные фонды. Конфликт фонда «Урал» и Духовного управления мусульман Башкортостана вокруг строительства Соборной мечети и проекта «Муслим-сити» политолог считает вполне закономерным.