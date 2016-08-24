Аббас Галлямов: Позиции Муртазы Рахимова в Башкирии ослабли

В интервью интернет- – изданию «Реальное время» (Татарстан) политолог Аббас Галлямов заявил, что позиции первого президента Башкирии ослабли. Основная проблема заключается в том, что Рахимов слишком сильно полагался на административный ресурс .
- Он всегда недооценивал собственно политическую составляющую. Естественно, что когда он остался без админресурса, он оказался как без рук. Ведь работать политическим инструментарием он не умеет, - считает политолог.
При этом, по мнению Галлямова, в благотворительном фонде «Урал», которым руководит Рахимов, еще достаточно много денег. Но эти средства они могут расходовать только на определенные цели и только в соответствии с российским законодательством, который ограничивает в этом плане благотворительные фонды. Конфликт фонда «Урал» и Духовного управления мусульман Башкортостана вокруг строительства Соборной мечети и проекта «Муслим-сити» политолог считает вполне закономерным.
- Очевидно, что бизнес-жилка у большинства наших религиозных руководителей есть, и, вполне возможно, они почувствовали, что это тот самый счастливый момент, когда появилась возможность самореализоваться как бизнесменам, - подчеркнул Галлямов. - А Рахимову, понятно, это не понравилось: деньги же из его фонда. Так что конфликт вполне закономерный.