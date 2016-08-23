В Стерлитамаке директор управляющей компании не платил за тепловую энергию

Следственный комитет РФ по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего директора ООО «Башжилиндустрия» (Стерлитамак), сообщает пресс-служба ведомства.
Его имени СК РФ не раскрывает. По данным ИА "Медиакорсеть" - это Вячеслав Лаврентьев. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - 4 года лишения свободы.
Следствие считает, что генеральный директор компании с февраля 2014 года по апрель 2015 года «злоупотребил своими полномочиями вопреки законным интересам руководимого предприятия, направив полученные от населения за тепловую энергию денежные средства на нужды своего предприятия, что повлекло причинение ущерба предприятиям, отпускающим тепловую энергию: ООО «БашРТС», ООО «Стерлитамакские тепловые сети» и ООО «ЭСКБ» на общую сумму почти 117 млн руб».
ООО "Башжилиндустрия" зарегистрировано в Стерлитамаке. Основным видом деятельности компании является управление эксплуатацией жилого фонда. По данным 2013 года в управлении компании находилось 349 жилых домов общей площадью 709 тыс. кв. м., где проживает 38 тыс. человек. Новых данных компания не публикует.