В Стерлитамаке директор управляющей компании не платил за тепловую энергию

Следствие считает, что генеральный директор компании с февраля 2014 года по апрель 2015 года «злоупотребил своими полномочиями вопреки законным интересам руководимого предприятия, направив полученные от населения за тепловую энергию денежные средства на нужды своего предприятия, что повлекло причинение ущерба предприятиям, отпускающим тепловую энергию: ООО «БашРТС», ООО «Стерлитамакские тепловые сети» и ООО «ЭСКБ» на общую сумму почти 117 млн руб».