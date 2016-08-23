В национальном парке «Башкирия» ограничат посещение

Как сообщили в пресс-службе национального парка «Башкирия», эти меры приняты в связи с объявленной чрезвычайной пожарной опасностью. В этом году уже случался пожар в «Шульган-Таше», Башкирском заповеднике и Мурадымовском ущелье.