В национальном парке «Башкирия» ограничат посещение

28 августа вводится ограничение на посещение лесных массивов в парке «Башкирия». Свободный доступ останется к Юмагузинскому и Нугушскому водохранилищам, рекам Белая, Нугуш и Урюк.
Полностью закроют для посещения часть территории в границах Мелеузовского района – карстовый мост «Куперля» и Кутук-Сумганское урочище. В границах Бурзянского и Кугарчинского районов можно будет посещать территорию национального парка только организованным группам вместе с сотрудниками парка.
Как сообщили в пресс-службе национального парка «Башкирия», эти меры приняты в связи с объявленной чрезвычайной пожарной опасностью. В этом году уже случался пожар в «Шульган-Таше», Башкирском заповеднике и Мурадымовском ущелье.