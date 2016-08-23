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В национальном парке «Башкирия» ограничат посещение

23 августа 2016, 15:34
Меры по ограничению приняты во избежание лесных пожаров.

28 августа вводится ограничение на посещение лесных массивов в парке «Башкирия». Свободный доступ останется к Юмагузинскому и Нугушскому водохранилищам, рекам Белая, Нугуш и Урюк.

Полностью закроют для посещения часть территории в границах Мелеузовского района – карстовый мост «Куперля» и Кутук-Сумганское урочище. В границах Бурзянского и Кугарчинского районов можно будет посещать территорию национального парка только организованным группам вместе с сотрудниками парка.

Как сообщили в пресс-службе национального парка «Башкирия», эти меры приняты в связи с объявленной чрезвычайной пожарной опасностью. В этом году уже случался пожар в «Шульган-Таше», Башкирском заповеднике и Мурадымовском ущелье.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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