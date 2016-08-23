В Кумертау предприниматель записал видео из-за конфликта с мэрией

В Кумертау участок под недостроенной автомойкой простаивает восемь лет. Предпринимателю Валерию Белику еще в 2008 году не продлили на него аренду, однако он сумел доказать, что постройка не является незаконной. После того как недавно в сети появилось видео с жалобой на действия главы администрации Кумертау Бориса Беляева, Белик решил поднять проблему, которую не может решить много лет. И он обратился к общественнику Ришату Исламшину, который и опубликовал это видеоинтервью.
По словам предпринимателя, участок площадью 400 «квадратов» на ул. 60 лет БАССР в Кумертау Валерий Белик получил в аренду в 2007 году по результатам торгов. Тогда он начал здесь строительство автомойки. Однако в кризисный 2008 году работы пришлось приостановить: денег не хватило.
- Тогда администрация отказалась продлевать мне договор аренды и обратилась в суд, который признал ее действия правомерными, однако запрет на строительство наложен не был, - рассказал Белик «Медиакорсети». – Я в свою очередь обратился в госкомитет по строительству и архитектуре, в прокуратуру, которая в свою очередь обратилась в Ростехнадзор. Там (в Ростехнадзоре – прим.ред.) после проверки выяснили, что никакого административного нарушения допущено не было: постройка не является самовольной.
В итоге ситуация зашла в тупик. С одной стороны – администрация с решением суда, с другой – предприниматель с результатами проверки надзорных ведомств.
- Обжаловали решение в Верховном суде, - продолжает Белик. – Но он оставил все в силе.Знающие адвокаты лишь разводят руками: говорят, что с администрацией связываться не будут. Администрация хотела купить у меня недострой за миллион, но я отказался, так как в 2008 году затраты превысили 1,5 миллиона рублей. Теперь участок завис, а у меня все эти годы ведется переписка с администрацией.
Глава администрации Борис Беляев между тем дал понять, что считает вопрос давно закрытым.
- Насколько я помню, эта проблема давно решена, было решение суда, - заявил Беляев «Медиакорсети». – Мы со своей стороны наоборот идем навстречу предпринимателям, если он по-прежнему чем-то не доволен, пусть обратится в администрацию.
Предприниматель Белик, услышав о подобном предложении Беляева от «Медиакорсети», искренне удивился.
- Каждые три месяца почти хожу, много раз общался лично с Беляевым, - заявил он «Медиакорсети». – Около года назад он сам сказал: ко мне больше не ходи, у меня есть заместители.