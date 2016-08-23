В Кумертау предприниматель записал видео из-за конфликта с мэрией

В Кумертау участок под недостроенной автомойкой простаивает восемь лет. Предпринимателю Валерию Белику еще в 2008 году не продлили на него аренду, однако он сумел доказать, что постройка не является незаконной. После того как недавно в сети появилось видео с жалобой на действия главы администрации Кумертау Бориса Беляева, Белик решил поднять проблему, которую не может решить много лет. И он обратился к общественнику Ришату Исламшину, который и опубликовал это видеоинтервью.