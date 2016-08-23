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В Башкирию приехали представители ОБСЕ

23 августа 2016, 14:36
Их основная миссия – наблюдение за выборами в Госдуму.

В Башкирию наблюдать за ходом избирательной кампании в Госдуму России приехали два постоянных представителя миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Ованес Газярян (Армения) и Марша Вайнерман (США) сегодня встретились с секретарем регионального отделения «Единой России» Константином Толкачевым.

Лидер башкирских единороссов рассказал, что избирательная кампания в республике ведется в строгом соответствии с выборным законодательством и без нарушений. Также Константин Толкачев озвучил данные социологических опросов, по которым «Единую Россию» в республике поддерживает более 50% избирателей. Однако, как он считает – эта цифра не окончательная. 1/3 избирателей в республике еще не определилась со своим выбором и вполне возможно, что процент поддержки партии в день выборов значительно возрастет. То есть фактически единороссы в Башкирии могут получить 2/3 голосов избирателей, а все остальное будет разделено между другими партиями. Остается дождаться 19 сентября, когда мы узнаем, насколько был точен прогноз Константина Толкачева.

В целом встреча представителей ОБСЕ с руководством партии власти получилась вежливо-дежурной. Гости попили чаю, угостились башкирскими сладостями и получили для ознакомления агитационные материалы «Единой России»

- Наша основная миссия – это наблюдение за ходом избирательного процесса, мы встретимся с представителями всех политических партий и основе наших наблюдений проведем анализ, - заявила журналистам Марша Вайнерман. - Мы будем фиксировать все жалобы и факты, в том числе и по использованию административного ресурса и направлять их в наш московский офис, который будет публиковать итоги. 18 сентября к нашей работе присоединятся еще 10 краткосрочных групп, которые будут работать в день выборов в участковых избирательных комиссиях.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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