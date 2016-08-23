В Башкирию приехали представители ОБСЕ

Лидер башкирских единороссов рассказал, что избирательная кампания в республике ведется в строгом соответствии с выборным законодательством и без нарушений. Также Константин Толкачев озвучил данные социологических опросов, по которым «Единую Россию» в республике поддерживает более 50% избирателей. Однако, как он считает – эта цифра не окончательная. 1/3 избирателей в республике еще не определилась со своим выбором и вполне возможно, что процент поддержки партии в день выборов значительно возрастет. То есть фактически единороссы в Башкирии могут получить 2/3 голосов избирателей, а все остальное будет разделено между другими партиями. Остается дождаться 19 сентября, когда мы узнаем, насколько был точен прогноз Константина Толкачева.