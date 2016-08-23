Улюкаев: Приватизация «Башнефти» технически возможна в конце 2016-середине 2017

- Обычно для приватизации есть несколько подходящих “окон”. Одно “окно” - это обычно конец второго квартала, когда готова годовая отчетность в компании, это май - июнь, и второе — это осеннее “окно”. Как правило, приватизационные сделки привязывают к таким срокам. Но, конечно, может быть исключение, — добавил глава МЭР.