Улюкаев: Приватизация «Башнефти» технически возможна в конце 2016-середине 2017

Провести приватизацию «Башнефти» технически возможно в конце 2016 — середине 2017 годов, необходимо дождаться политического решения, приводит слова министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева агентство ТАСС.
- Я думаю, что технически, мы будем готовы провести в любое время (приватизацию “Башнефти” — прим. ред.)— и в конце этого года, и в следующем году, но когда будет принято политическое решение, посмотрим, — цитирует слова министра издание.
По его словам «не принципиально, когда это будет по календарю».
- Если речь идет о закрытии дефицита бюджета, это можно сделать хоть до 30 декабря, — отметил Улюкаев.
- Обычно для приватизации есть несколько подходящих “окон”. Одно “окно” - это обычно конец второго квартала, когда готова годовая отчетность в компании, это май - июнь, и второе — это осеннее “окно”. Как правило, приватизационные сделки привязывают к таким срокам. Но, конечно, может быть исключение, — добавил глава МЭР.
Напомним, что в начале месяца стало известно о том, что правительство РФ приняло решение отложить приватизацию компании. Тогда планируемые сроки не озвучивались.