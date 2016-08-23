Страхование в Башкирии: Пока сборы в два раза больше выплат

По данным Центробанка, по итогам первых трех месяцев 2016 года совокупные сборы страховых компаний в Республике Башкортостан увеличились на 16% и составили 3,4 млрд рублей. Выплаты выросли на 2% до 1,7 млрд рублей. При этом было заключено 504 тыс. договоров страхования, что на 105 тысяч договоров или на 17% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.