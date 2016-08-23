Страхование в Башкирии: Пока сборы в два раза больше выплат

- Какова динамика по объемам сборов, премий и выплат в Башкортостане в первом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года? С чем связаны те или иные изменения?
По данным Центробанка, по итогам первых трех месяцев 2016 года совокупные сборы страховых компаний в Республике Башкортостан увеличились на 16% и составили 3,4 млрд рублей. Выплаты выросли на 2% до 1,7 млрд рублей. При этом было заключено 504 тыс. договоров страхования, что на 105 тысяч договоров или на 17% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Наиболее заметное сокращение спроса на услуги страховщиков наблюдается в сфере страхования от несчастных случаев и болезней, где количество заключенных договоров упало на 38% – с 272 тыс до 167 тыс. На 19% упали продажи полисов сельхозстрахования; на 10% – полисов добровольного автострахования (автокаско + ДСАГО), что связано, прежде всего, с продолжающимся падением продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей; на 1% – полисов страхования имущества граждан.
Почти на 14% сократилось количество заключенных договоров ОСАГО. При этом сборы по этому виду страхования выросли на 32% до 1,045 млрд рублей, что стало следствием повышения тарифов в апреле прошлого года. Выплаты по обязательной «автогражданке», однако, растут опережающими темпами: в январе-марте они увеличились на 36% до 1,034 млрд рублей, практически сравнявшись с объемом сборов.
Падение спроса на страхование наблюдается не во всех сегментах. Так, на 35% выросли продажи полисов страхования жизни, что объясняется, прежде всего, возобновлением роста объемов кредитования. На 13% увеличилось количество заключенных договоров по страхованию грузов.
В сфере добровольного медицинского страхования (ДМС) продажи полисов выросли на 57% – с 18,4 тыс до 29 тыс. Однако сборы упали с 407 млн до 325 млн рублей (-20%). Большая часть крупных предприятий стремится сохранить ДМС в соцпакете, однако многие вынуждены сокращать расходы путем оптимизации страховых программ. Из них исключаются дорогостоящие услуги и клиники, за счет чего снижается стоимость страхования.
- Стоит ли ожидать каких-то изменений по этим показателям во втором квартале 2016 года в Башкортостане?
- Полагаю, что заметно снизятся темпы роста сборов в ОСАГО, в I квартале демонстрировавшее заметный рост, так как эффект от повышения тарифов в апреле прошлого года постепенно сходит на «нет». В то же время выплаты в этом сегменте, в том числе по ущербу здоровья пострадавшим в ДТП будут расти.
- Какое положение занимает Республика Башкортостан по объемам сборов, премий и выплат в первом квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года относительно общероссийских показателей?
По данным Центробанка, по итогам I квартала 2016 года совокупные сборы на страховом рынке республики увеличились на 16% (в целом по стране рост составил почти 13%). Выплаты в Башкирии увеличились на 2%, на общероссийском рынке – 3,7%. Количество заключенных в этот период договоров в Республике упало на 17%, по стране снижение составило 5,4%.