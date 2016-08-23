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Ставропольские арабские лошади забрали все награды на всероссийском чемпионате

23 августа 2016, 13:00
Пятый чемпионат общероссийского шоу арабских лошадей, прошедший в минувший уикенд в Минеральных Водах, выиграла Белоснежка 2014 года рождения, представляющая Терский конный завод.

Интернет-издание Newstracker.ru пишет, что чемпионат, проводимый Терским племенным конезаводом №169, являющимся одним из старейших отечественных заводчиков лошадей арабской породы, включен в официальный календарь международной ассоциации шоу арабских коней. В нынешнем мероприятии приняло участие рекордное количество лошадей – 79, представляющих различные регионы России. В судейской комиссии были специалисты из Швейцарии, Польши, Венгрии и Германии.

По словам Ольги Бирюковой, главного зоолога предприятия, Белоснежка оказалась абсолютным победителем шоу «Звезда Пятигорья-2016». Однако и все остальные награды ежегодно проводимого первенства выиграли также представители минераловодского конезавода.

По своей зрелищности шоу арабских лошадей мало в чем уступает конкурсам красоты. Выступление включает проход по манежу (несколько кругов), а затем демонстрацию своих достоинств судьям. Критерии оценки (по 10-бальной системе) включают пять основных параметров и множество второстепенных. Так, арбитрами оцениваются эстетические данные лошади, ее характер и манера поведения на манеже.

«С каждым годом мы отмечаем рост мастерства лошадей, участвующих в соревнованиях, что подтверждают и зарубежные арбитры, судящие соревнования. При этом рост мастерства касается как животных Терского завода, так и других конеферм и частных владений», - отметил гендиректор Терского племенного конезавода Сергей Иванов.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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