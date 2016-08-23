Ставропольские арабские лошади забрали все награды на всероссийском чемпионате

По своей зрелищности шоу арабских лошадей мало в чем уступает конкурсам красоты. Выступление включает проход по манежу (несколько кругов), а затем демонстрацию своих достоинств судьям. Критерии оценки (по 10-бальной системе) включают пять основных параметров и множество второстепенных. Так, арбитрами оцениваются эстетические данные лошади, ее характер и манера поведения на манеже.