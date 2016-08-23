Рима Баталова: «Невозможно бездоказательно отстранять всю команду»

Также, я думаю, в этом вопросе большую роль сыграли Олимпийские игры. Все ожидали, наверно, что наша команда не будет выступать так успешно, что наши ребята сломаются в столь сложных условиях. Но этого не произошло. Мы не сломались, а, наоборот, мы сплотились, мы показали патриотизм, мы показали, что нас не сломать. Поэтому они решили ударить с другой стороны — не пустить наших паралимпийцев. Не зря рассмотрение жалобы назначено на тот период, когда Олимпийские игры уже завершены.