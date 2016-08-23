mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рима Баталова: «Невозможно бездоказательно отстранять всю команду»

23 августа 2016, 18:10
13-кратная паралимпийская чемпионка высказалась о решении Спортивного арбитражного суда по иску Паралимпийского комитета России.

13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова поделилась мнением о решении суда с ИА «Медиакорсеть»:

- Такого решения никто не ожидал. Все-таки мы надеялись, что суд примет объективное решение по этому вопросу, ведь невозможно бездоказательно отстранять команду. Мы надеялись, что наша сборная все-таки примет участие в играх. Без сомнений, это решение политическое.

Также, я думаю, в этом вопросе большую роль сыграли Олимпийские игры. Все ожидали, наверно, что наша команда не будет выступать так успешно, что наши ребята сломаются в столь сложных условиях. Но этого не произошло. Мы не сломались, а, наоборот, мы сплотились, мы показали патриотизм, мы показали, что нас не сломать. Поэтому они решили ударить с другой стороны — не пустить наших паралимпийцев. Не зря рассмотрение жалобы назначено на тот период, когда Олимпийские игры уже завершены.

Несомненно, для наших ребят это большой удар — они тренировались, они готовились, они этим жили. Конечно, эмоции сейчас переполняют нас и можно много чего говорить, но надо думать о дальнейшем: что нужно сделать, чтобы такое не повторилось. Это, наверное, на сегодняшний день - задача номер один.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07