Рима Баталова: «Невозможно бездоказательно отстранять всю команду»

13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова поделилась мнением о решении суда с ИА «Медиакорсеть»:
- Такого решения никто не ожидал. Все-таки мы надеялись, что суд примет объективное решение по этому вопросу, ведь невозможно бездоказательно отстранять команду. Мы надеялись, что наша сборная все-таки примет участие в играх. Без сомнений, это решение политическое.
Также, я думаю, в этом вопросе большую роль сыграли Олимпийские игры. Все ожидали, наверно, что наша команда не будет выступать так успешно, что наши ребята сломаются в столь сложных условиях. Но этого не произошло. Мы не сломались, а, наоборот, мы сплотились, мы показали патриотизм, мы показали, что нас не сломать. Поэтому они решили ударить с другой стороны — не пустить наших паралимпийцев. Не зря рассмотрение жалобы назначено на тот период, когда Олимпийские игры уже завершены.
Несомненно, для наших ребят это большой удар — они тренировались, они готовились, они этим жили. Конечно, эмоции сейчас переполняют нас и можно много чего говорить, но надо думать о дальнейшем: что нужно сделать, чтобы такое не повторилось. Это, наверное, на сегодняшний день - задача номер один.