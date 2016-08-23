Председатель Совета директоров УМПО Анатолий Сердюков будет раздавать премии

Бывший министр обороны РФ, ныне индустриальный директор по авиационному комплексу госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков стал председателем двух комитетов при совете директоров АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК), следует из документов ОДК.
Такое решение принято на заседании совета директоров 22 августа. Господин Сердюков возглавит комитет по стратегии и комитет по кадрам и вознаграждениям.
Напомним, что в июле стало известно о том, что господин Сердюков возглавил совет директоров ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение».