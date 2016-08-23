«ИКЕА» заплатит за выпавшего из коляски ребенка в Уфе

Ребенку на тот момент не было и года. Девочка выпала из коляски и получила травму головы, от которой лечится до сих пор. Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании с компании 3 млн руб морального вреда, однако юрист компании предложил мировое соглашение и выплату 300 тыс руб, и оплату юридических расходов.