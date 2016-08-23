«ИКЕА» заплатит за выпавшего из коляски ребенка в Уфе

Химкинский суд Подмосковья обязал группу компаний «ИКЕА» выплатить 160 тыс руб матери девочки, которая выпала из коляски для перевозки детей в уфимском магазине компании, сообщает РИА Новости.
Ребенку на тот момент не было и года. Девочка выпала из коляски и получила травму головы, от которой лечится до сих пор. Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании с компании 3 млн руб морального вреда, однако юрист компании предложил мировое соглашение и выплату 300 тыс руб, и оплату юридических расходов.
- Мы согласились, но на следующем заседании он отказался от мирового соглашения, пояснив, что готов выплатить лишь 160 тысяч рублей, которые суд в результате и взыскал, — издание цитирует слова адвоката женщины Петра Домбровицкого.
Адвокат также рассказал, что планирует обжаловать это решение. Кроме того, потерпевшие планируют подать иск о компенсации расходов на лечение, которые составили 150 тыс руб.
- Конечно, мы будем добиваться увеличения суммы, ведь в иностранной фирме нанесли нашему российскому ребенку такую травму, от которой он все еще лечится, — заявил адвокат.