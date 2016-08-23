Глава Башкирии вряд ли примет участие в теледебатах

Стоит напомнить, что глава республики не принимал участие в публичных дискуссиях с другими кандидатами, когда баллотировался на пост президента Башкирии. Отсутствует такая практика и в других регионах, где губернаторы возглавляют партийные списки «Единой России». В пресс- службе главы Башкирии нам сказали, что они не комментируют деятельность Рустэма Хамитова по партийной линии.