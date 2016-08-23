Глава Башкирии вряд ли примет участие в теледебатах

Как известно, глава Башкирии Рустэм Хамитов возглавляет региональный партийный список на выборах в Госдуму. В связи с новыми поправками в федеральное законодательство участие в дебатах для партий является обязательным условием избирательной кампании. Как сообщил «Медиакорсети» руководитель регионального исполкома «Единой России» Рамзил Ишсарин, окончательного решения об участие Рустэма Хамитова в телевизионных дебатах еще не принято.
- И нельзя полностью исключать такую возможность, - подчеркнул Ишсарин.
Стоит напомнить, что глава республики не принимал участие в публичных дискуссиях с другими кандидатами, когда баллотировался на пост президента Башкирии. Отсутствует такая практика и в других регионах, где губернаторы возглавляют партийные списки «Единой России». В пресс- службе главы Башкирии нам сказали, что они не комментируют деятельность Рустэма Хамитова по партийной линии.
Остается предположить, что вряд ли глава Башкирии примет участие в теледебатах, учитывая его плотный график работы и сложившуюся политическую практику.