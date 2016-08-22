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Задержанный уфимскими полицейскими мужчина выбросился из окна РОВД

22 августа 2016, 16:52
Мужчина погиб после падения с четвёртого этажа.

Инцидент произошёл в Кировском РОВД столицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина 1981 года рождения был задержан после того как его мать написала на него заявление. В нем говорилось, что её сын, находясь в нетрезвом состоянии, вынес из дома ювелирные украшения и сдал их в ломбард. По словам полицейских, мужчина находился в коридоре на четвёртом этаже здания РОВД.

В региональном управлении ведомства допускают две версии случившегося: самоубийство и попытка побега.

- МВД по Республике Башкортостан проводит служебную проверку по факту самоубийства подозреваемого в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - По заявлению гражданки ее сын был доставлен в отдел полиции. Позднее, находясь в коридоре здания, гражданин, возможно пытаясь скрыться, выпрыгнул в открытое окно.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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