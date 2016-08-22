Задержанный уфимскими полицейскими мужчина выбросился из окна РОВД

Инцидент произошёл в Кировском РОВД столицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина 1981 года рождения был задержан после того как его мать написала на него заявление. В нем говорилось, что её сын, находясь в нетрезвом состоянии, вынес из дома ювелирные украшения и сдал их в ломбард. По словам полицейских, мужчина находился в коридоре на четвёртом этаже здания РОВД.