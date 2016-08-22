В Уфе журналист попробовал прожить на 100 рублей в сутки

С намерением закупиться на всю неделю один раз, журналист Ufa-Room пошел в магазин, где купил яйца, сметану, куриное филе, помидоры, огурцы, полкило гречки и риса.
В понедельник пришлось обойтись без завтрака и варить на обед гречку, один кусок филе и настрогать салат из двух помидоров и двух огурцов. Эта еда пригодилась и на ужин.
Во вторник журналист остался без ужина, утром он съел два яйца, в обед - салат с курицей.
В среду завтрак был тот же – два яйца с солью. Обед – куриное филе с гречкой, ужин – салат из овощей.
В четверг оказалось, что часть помидоров сгнила, и остался только один. На обед был рис с курицей.
В пятницу журналист съел на завтрак яйца, в обед - гречку с остатками курицы, салат из огурцов со сметаной. Судя по всему, журналист остался в тот день без ужина.
На все продукты ушло 516 рублей, так что эксперимент редакция признала проваленным.