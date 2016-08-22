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В Башкирии исчезнут очереди за ОСАГО

22 августа 2016, 10:30
Республику обещали включить в программу «единого агента».

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», депутат Госдумы Виктор Климов направил в Банк России обращение с просьбой рассмотреть вопрос о включении Республики Башкортостан в состав «пилотных регионов» – участников системы агентских продаж Российского союза автостраховщиков, так называемого «единого агента».

Данная схема предусматривает соглашение участников страхового рынка – членов РСА, которое позволит ликвидировать очереди. Теперь страховые компании будут продавать не только свои, но и полисы других компаний, присоединившихся к соглашению.

Климов отмечает, что ситуация с продажей полисов ОСАГО в регионе критическая и его включение в программу «единого агента» поможет решить эту проблему и снизить социальное напряжение.

В обращении говорится, что «в Уфе отмечены случаи рукоприкладства среди автовладельцев в очередях. В офисе ПАО СК «Росгосстрах» в Уфе (ул. Карла Маркса, 46) искусственно создаются очереди на оформление полисов (оформляется около 10 полисов в день при 200 записавшихся в очередь). В то же время сотрудники открыто заявляют, что при согласии на получение дополнительных услуг ОСАГО оформляется немедленно. Такая же ситуация наблюдалась в офисе АО «СОГАЗ» (Уфа, ул. Достоевского, 100/1) и офисах других страховых компаний. Кроме того, ситуация с доступностью полисов ОСАГО осложняется целенаправленным процессом сокращения филиалов страховых компаний в средних городах (г. Салават, г. Стерлитамак и др.)».

И уже накануне стало известно, что Центробанк выступил с инициативой об увеличении количества проблемных регионов с шести до девяти. К первоначальному списку системы «единого агента», куда входили Краснодарский край, Ростовская, Мурманская, Челябинская, Волгоградская и Ивановская области, присоединятся еще три региона, в числе которых Башкортостан.

- Если РСА поддержит включение республики в список пилотных регионов, то это существенно снизит остроту проблемы, и уже в сентябре люди перестанут мучиться в очередях. Конечно, «страховой агент» – это временное решение, но оно необходимо для того, чтобы поправить текущую ситуацию, - отметил Виктор Климов. - С 1 января страховые компании будут продавать ОСАГО онлайн. Это принципиально изменит доступность этого продукта для граждан. Вместе с тем, очевидно, что в этой сфере обязательного страхования нужны системные изменения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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