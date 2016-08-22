В Башкирии исчезнут очереди за ОСАГО

В обращении говорится, что «в Уфе отмечены случаи рукоприкладства среди автовладельцев в очередях. В офисе ПАО СК «Росгосстрах» в Уфе (ул. Карла Маркса, 46) искусственно создаются очереди на оформление полисов (оформляется около 10 полисов в день при 200 записавшихся в очередь). В то же время сотрудники открыто заявляют, что при согласии на получение дополнительных услуг ОСАГО оформляется немедленно. Такая же ситуация наблюдалась в офисе АО «СОГАЗ» (Уфа, ул. Достоевского, 100/1) и офисах других страховых компаний. Кроме того, ситуация с доступностью полисов ОСАГО осложняется целенаправленным процессом сокращения филиалов страховых компаний в средних городах (г. Салават, г. Стерлитамак и др.)».