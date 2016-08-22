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В августе в Уфе классический open-air пройдет на новой площадке

22 августа 2016, 16:53
Жителей города приглашают на «Квартетную ночь»

Около уфимского Lifestyle центра «Башкирия» пройдет очередной open-air классической музыки под названием «Квартетная ночь». Концерты будут продолжатся три дня подряд – с 22 по 25 августа.

В первые два дня музыканты, по одному по двое, будут играть на улице известную классическую музыку, изображая уличных артистов. 25 августа они дадут совместный большой концерт под названием - «Квартетная ночь».

Концерт пройдет в двух отделениях: в первом отделении вечера прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди, где будет солировать известный скрипач-виртуоз Ильшат Муслимов. Во втором артисты представят поп-музыку фортепианных квинтетов с красавицей пианисткой Юлией Абросимовой.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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