В августе в Уфе классический open-air пройдет на новой площадке

Около уфимского Lifestyle центра «Башкирия» пройдет очередной open-air классической музыки под названием «Квартетная ночь». Концерты будут продолжатся три дня подряд – с 22 по 25 августа.
В первые два дня музыканты, по одному по двое, будут играть на улице известную классическую музыку, изображая уличных артистов. 25 августа они дадут совместный большой концерт под названием - «Квартетная ночь».
Концерт пройдет в двух отделениях: в первом отделении вечера прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди, где будет солировать известный скрипач-виртуоз Ильшат Муслимов. Во втором артисты представят поп-музыку фортепианных квинтетов с красавицей пианисткой Юлией Абросимовой.