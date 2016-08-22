Ушел из жизни бывший директор агентства «Башинформ» Виктор Журавлев

В Уфе скончался один из основателей агентства «Башинформ» Виктор Журавлев. Заслуженному работнику печати и массовой информации было всего 65 лет.
Виктор Игнатьевич Журавлев родился в 1951 году в деревне Сергеевке Буздякского района БАССР. Окончил Башгоспедуниверситет. Журналистскую деятельность начал в 1971 году в газете «Советская Башкирия». Затем заведовал кабинетом истории БГПИ, возглавлял пресс-службу МВД Башкирии.
В 1990-х годах Журавлев совместно с группой единомышленников начал выпускать газету «Версия», затем был директором одноименного агентства. Пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар вспоминает это время:
- Для меня Виктор Журавлев - прежде всего руководитель первой полноценной пресс-службы МВД. Тогда нас было трое боевых офицеров: он, Сергей Бекасов и я. Время было интересное и сложное. Шла борьба с организованной преступностью, и зачастую против МВД шли идеологические атаки через СМИ и общественность. Тогда и создавалась первая пресс-служба. Порой мы спали по 4-5 часов. Участвовали в операциях по задержанию воров в законе, а потом писали материалы об этом.
- Виктор был сильным руководителем, - вспоминает другой журналист, участвовавший в создании газеты «Версия» Юрий Агров. - Он был для нас защитой, берег и ценил журналистов. Он умел собирать хорошие команды, умных людей и давал им возможность работать.
В 1995 году на базе «Версии» было создано агентство «Башинформ». В 1996 году Виктор Журавлев стал его гендиректором и работал на этой должности 14 лет. В 2010 году он вышел на пенсию. В последние годы, как сообщили «Медиакорсети» друзья Журавлева, он тяжело болел.
Прощание с Виктором Игнатьевичем состоится сегодня в 12.00 в Кафедральном соборном храме Рождества Богородицы на улице Кирова, 102. Проводить его в последний путь придут многие журналисты Уфы.
«Медиакорсеть» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Игнатьевича и разделяет горечь невосполнимой утраты.