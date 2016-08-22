Ушел из жизни бывший директор агентства «Башинформ» Виктор Журавлев

- Для меня Виктор Журавлев - прежде всего руководитель первой полноценной пресс-службы МВД. Тогда нас было трое боевых офицеров: он, Сергей Бекасов и я. Время было интересное и сложное. Шла борьба с организованной преступностью, и зачастую против МВД шли идеологические атаки через СМИ и общественность. Тогда и создавалась первая пресс-служба. Порой мы спали по 4-5 часов. Участвовали в операциях по задержанию воров в законе, а потом писали материалы об этом.