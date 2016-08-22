Стало известно, почему задержали авиарейс из Уфы в Тунис

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой авиарейса, выполняемого авиакомпанией AZUR air, по маршруту Уфа-Джерба (Тунис), сообщает пресс-служба ведомства.
239 пассажиров, в том числе 49 детей, должны были вылететь 21 августа в 19.35 по местному времени, однако фактически вылет был осуществлен только 22 августа в 9.22. Таким образом, время задержки составило 12 часов 47 минут. Как отмечают в прокуратуре, причиной задержки стала неисправность патрубка топливной системы самолета. Пассажиры были размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием.
- Первоначально авиакомпанией планировалось отправить в пункт назначения воздушное судно после устранения установленной поломки. Однако в дальнейшем принято решение о предоставлении для выполнения полета резервного самолета из аэропорта Домодедово (Москва), который после прибытия в Международный аэропорт УФА и предполетной подготовки вылетел с зарегистрированными на рейс пассажирами на борту на Джербу в указанное выше время, - сообщили в транспортной прокуратуре.
По результатам проверки будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.