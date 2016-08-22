Стало известно, почему задержали авиарейс из Уфы в Тунис

- Первоначально авиакомпанией планировалось отправить в пункт назначения воздушное судно после устранения установленной поломки. Однако в дальнейшем принято решение о предоставлении для выполнения полета резервного самолета из аэропорта Домодедово (Москва), который после прибытия в Международный аэропорт УФА и предполетной подготовки вылетел с зарегистрированными на рейс пассажирами на борту на Джербу в указанное выше время, - сообщили в транспортной прокуратуре.