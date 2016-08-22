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Стали известны новые подробности убийства почтальона в Башкирии

22 августа 2016, 11:57
Охранник не стал сопровождать женщину, как обычно.

Как удалось выяснить корреспонденту телеканала «Россия 1» в Башкирии, женщина не должна была в этот день работать и вышла, чтобы подменить коллегу. Прежде в Разъезд Ибрагимовский деньги пенсионерам разносила другой почтальон. Как рассказали местные жители, они услышали крик и поспешили на помощь, когда женщину обнаружили, она истекала кровью, но была жива.

Самое странное в этой ситуации то, что обычно почтальоны разносят пенсии в сопровождении вооружённого охранника, однако в субботу, он почему-то не пошёл с женщиной, а остался курить у автомобиля.

Напомним, 20 августа, в Кармаскалинском районе Башкирии обнаружили тело почтальона с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям – «Убийство» и «Разбой».

По версии следствия, утром 20 августа 48-летняя сотрудница почты выехала для раздачи пенсий в Разъезд Ибрагимово, но к месту раздачи пенсий не дошла. Коллеги обнаружили тело потерпевшей с травмами головы на окраине деревни. Известно, что у почтальона была сумка с 900 тысячами рублей, которую при ней не нашли.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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