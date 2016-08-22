Стали известны новые подробности убийства почтальона в Башкирии

Как удалось выяснить корреспонденту телеканала «Россия 1» в Башкирии, женщина не должна была в этот день работать и вышла, чтобы подменить коллегу. Прежде в Разъезд Ибрагимовский деньги пенсионерам разносила другой почтальон. Как рассказали местные жители, они услышали крик и поспешили на помощь, когда женщину обнаружили, она истекала кровью, но была жива.