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Константин Толкачев поздравил олимпийцев с достойным выступлением в Рио

22 августа 2016, 17:56
Председатель Госсобрания Башкирии выступает за развитие олимпийских видов спорта

Спикер башкирского парламента на своей странице в фейсбуке поздравил наших олимпийцев с достойным выступлением на играх в Рио. По его мнению, находясь в критических условиях психологического прессинга и судейской предвзятости, спортсмены смогли продемонстрировать свое мастерство и силу духа.

- Впервые за многие годы республика получила в летних Играх сразу две золотые медали, завоеванные рапиристами Артуром Ахматхузиным и Тимуром Сафиным. Хотел бы также поздравить чемпионов, которые состоялись как спортсмены именно в нашей республики, таких как гандболистка Виктория Жилинскайте, начинавшая карьеру и получившая свое становление в уфимской «Алисе», - отметил Константин Толкачев. - Надеюсь, что эти импульсы явятся стимулом для развития олимпийских видов спорта. Сегодня существует огромное количество спортивных федераций, которые зачастую мешают друг другу. Те же единоборства (да и не только) имеют очень большой разброс по каждому направлению, десятки версий, порой отличаясь лишь в нюансах. Они дробят наш спорт, не позволяя атлетам расти и соревноваться с действительно сильнейшими. Люди тратят свой талант, силы и время. Так порой встречаешься с 20-ти, 30-ти кратными чемпионами мира. Считаю, основное внимание должны быть к международно признанным видам спорта.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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