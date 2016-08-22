БашРТС попросило правохранительные органы проверить крупных должников

Задолженность юридических и физических лиц Башкирии перед ООО «БашРТС» за потребленные тепло и горячую воду на 1 августа составила 5,17 млрд руб., сообщают в пресс-службе компаниию.
71% от этой суммы (3,66 млрд руб) приходится на управляющие компании и ТСЖ республики. Хуже всего дела обстоят в Уфе и Стерлитамаке, где задолженность составила 2,4 млрд руб и 580 млн руб соответственно.
Крупнейшими должниками в столице республики являются УЖХ Орджоникидзевского (638 млн руб) и Советского районов (418 млн руб), в Стерлитамаке — ООО «Башжилиндустрия» - (141 млн руб) и Управляющая компания «ТЖХ» (124 млн руб).
- Долги возвращаются крайне медленными темпами – большинство компаний до сих пор не рассчиталось с ООО «БашРТС» за тепло, потреблённое в прошедший отопительный сезон, что нарушает договорные обязательства и жилищное законодательство в целом, - комментирует директор ООО «БашРТС» Сергей Лыков. - Можно отметить, что за июль неплатежи уменьшились на 411 млн рублей. Но во многом такое снижение – следствие сокращения так называемого кассового разрыва, связанного с сезонным характером потребления тепловой энергии и её равномерной оплатой в течение года.
Господин Лыков отмечает, что «уровень оплаты управляющих компаний за тепло сегодня очень низок», а из-за огромных задолженностьей компания испытывает сложности «со своевременным проведением летних ремонтов и реализацией инвестпрограмм».
- На отдельных участках работы переносятся на более поздний срок. Долги могут сорвать подготовку к отопительному сезону, но наша компания делает всё, чтобы этого не допустить. В числе предпринимаемых мер – обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить и привлечь крупных должников к ответственности за нецелевое использование средств, предназначенных «БашРТС», - говорит Сергей Лыков.