БашРТС попросило правохранительные органы проверить крупных должников

- Долги возвращаются крайне медленными темпами – большинство компаний до сих пор не рассчиталось с ООО «БашРТС» за тепло, потреблённое в прошедший отопительный сезон, что нарушает договорные обязательства и жилищное законодательство в целом, - комментирует директор ООО «БашРТС» Сергей Лыков. - Можно отметить, что за июль неплатежи уменьшились на 411 млн рублей. Но во многом такое снижение – следствие сокращения так называемого кассового разрыва, связанного с сезонным характером потребления тепловой энергии и её равномерной оплатой в течение года.