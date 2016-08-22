«Башкирскую содовую компанию» исключили из перечня стратегических предприятий

Правительство Башкирии приняло решение исключить АО «Башкирская содовая компания» из перечня стратегических предприятий. Соответствующий указ 18 августа подписал глава региона Рустэм Хамитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, что ранее правительство приняло решение прекратить специальное право так называемой «золотой акции» в управлении компанией.
Правительству Башкирии принадлежит 38,27% акций предприятия. В 2014 году правительство Башкирии объявило о том, что готово снизить госдолю в предприятии до 25%, включив его в план приватизации.
"БСК" было создано в 2013 году путем присоединения "Соды" к "Каустику".