Центризбирком Башкирии ответил на письмо о роспуске ТИКа в Кумертау

Общественник из Кумертау Ришат Исламшин получил ответ на письмо руководителю ЦИК России Элле Памфиловой. Он просил ее распустить местный ТИК, так как убежден, что предстоящие выборы здесь будут сфальсифицированы. Члены ТИК, его данным, подконтрольны главе местной администрации, который является членом партии "Единая Россия". Жалобу Исламшина все-таки «спустили» в ЦИК Башкирии, хотя он убедительно просил Памфилову этого не делать. На местном же уровне, как и следовало того ожидать, никаких нарушений в работе ТИКа в Кумертау не нашли.