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Ильгам Галин остается кандидатом в депутаты Госдумы России

21 августа 2016, 13:20
Верховный суд отказал в иске, в котором Галин обвинялся в нарушениях при регистрации

Верховный суд Башкирии отказал в иске кандидату в Госдуму от партии «Коммунисты России» по Нефтекамскому округу №6 Сергею Головину. В своем заявлении он просит отменить регистрацию кандидата в депутаты по этому же округу Ильгама Галина (КПРФ). По его мнению, последний не уведомил местный ТИК о том, что он не имеет счетов и вкладов в иностранных банках. Кроме того, как считает Головин, Галин не доказал свою принадлежность к КПРФ и представил справку о членстве в партии без даты выдачи.

- Ильгам Галин остается кандидатом, - сообщили «Медиакорсети» в его избирательном штабе. - Суд отказал в иске истцу, из-за того, что иск был подан позже, чем положено по закону: пропущен 10-дневный срок по таким делам. Как заявили представители истца в суде, они обратятся с жалобой в апелляционную инстанцию.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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