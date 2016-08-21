Ильгам Галин остается кандидатом в депутаты Госдумы России

Верховный суд Башкирии отказал в иске кандидату в Госдуму от партии «Коммунисты России» по Нефтекамскому округу №6 Сергею Головину. В своем заявлении он просит отменить регистрацию кандидата в депутаты по этому же округу Ильгама Галина (КПРФ). По его мнению, последний не уведомил местный ТИК о том, что он не имеет счетов и вкладов в иностранных банках. Кроме того, как считает Головин, Галин не доказал свою принадлежность к КПРФ и представил справку о членстве в партии без даты выдачи.
- Ильгам Галин остается кандидатом, - сообщили «Медиакорсети» в его избирательном штабе. - Суд отказал в иске истцу, из-за того, что иск был подан позже, чем положено по закону: пропущен 10-дневный срок по таким делам. Как заявили представители истца в суде, они обратятся с жалобой в апелляционную инстанцию.