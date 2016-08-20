В Башкирии скончался кандидат в депутаты Госдумы

Кандидат в депутаты в Государственную Думу РФ по Стерлитамакскому одномандатному округу №8 47-летний Олег Бухарин скоропостижно скончался после продолжительной болезни.
Олег Бухарин был известным предпринимателем и общественным деятелем в городе Стерлитамак. Торговая сеть «Усолье», которая ему принадлежала, занималась помимо купли-продажи еще и производством продуктов.
Несколько лет назад Олег Бухарин баллотировался в депутаты местного горсовета и возглавил отделение партии «Справедливая Россия» в Стерлитамаке.