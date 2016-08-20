mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии скончался кандидат в депутаты Госдумы

20 августа 2016, 12:31
Болезнь лишила жизни общественного деятеля.

Кандидат в депутаты в Государственную Думу РФ по Стерлитамакскому одномандатному округу №8 47-летний Олег Бухарин скоропостижно скончался после продолжительной болезни.

Олег Бухарин был известным предпринимателем и общественным деятелем в городе Стерлитамак. Торговая сеть «Усолье», которая ему принадлежала, занималась помимо купли-продажи еще и производством продуктов.

Несколько лет назад Олег Бухарин баллотировался в депутаты местного горсовета и возглавил отделение партии «Справедливая Россия» в Стерлитамаке.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44