В Башкирии почтальона убили и похитили почти миллион рублей

— Ее семье будет оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон, - сообщили «Медиакорсети» в пресс-службе УФПС по Башкирии. - По решению руководства филиала оставшаяся без матери несовершеннолетняя дочь до 18 лет будет получать ежемесячную материальную помощь. Башкирский филиал предприятия оказывает правоохранительным органам всестороннее содействие в раскрытии преступления. Все финансовые обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объёме.