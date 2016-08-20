В Башкирии почтальона убили и похитили почти миллион рублей

Сегодня, 20 августа, в Кармаскалинском районе Башкирии обнаружили тело почтальона с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям – «Убийство» и «Разбой».
Как считает следствие, утром 48-летняя сотрудница почты выехала для раздачи пенсий в Разъезд Ибрагимово, но к месту раздачи пенсий не дошла. Коллеги обнаружили тело потерпевшей с травмами головы на окраине деревни. Известно, что у почтальона была сумка с 900 тысячами рублей, которую при ней не нашли.
- Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Следствие просит откликнуться всех, кому что-либо известно о произошедшем в дежурную службу следственного управления по номеру 8 (347) 251-75-07.
Соболезнования родным и близким погибшей выразил коллектив регионального филиала «Почты России» .
— Ее семье будет оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон, - сообщили «Медиакорсети» в пресс-службе УФПС по Башкирии. - По решению руководства филиала оставшаяся без матери несовершеннолетняя дочь до 18 лет будет получать ежемесячную материальную помощь. Башкирский филиал предприятия оказывает правоохранительным органам всестороннее содействие в раскрытии преступления. Все финансовые обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объёме.