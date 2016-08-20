"Уфа" - "Терек": прямая трансляция

77 минута - двойная замена, Абдулавова у Уфы заменяет Сысуев, у гостей на поле выходит Садаев.

Игра обостряется. Слай плотно бьет издали, мимо.

На 84 минуте Олега Иванова, получившего желтую карточку, меняют.

Затем вновь момент у ворот Терека, похожий на пенальти, но судья его не назначает.

Концовка матча нервная, грозненцы тоже атакуют, и на 89 минуте счёт становится 2:1 в пользу гостей. Гол забивает вышедший на замену Заур Садаев. А через пару минут третий год влетает в ворота Шелии, отличился Георгий Грозав.

Судья добавляет три минуты к основному времени матча, но этого времени уже не хватает, чтобы отыграть два мяча .

Угловой успевают заработать уфимцы, но не реализуют этот шанс. Вратарь Терека трудится в поте лица, за последние три минуты дважды вступая в игру.

3:1 - Терек одерживает победу.