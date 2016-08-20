"Уфа" - "Терек": прямая трансляция

Сегодня в Уфе на стадионе "Нефтяник" - температура воздуха 31 градус выше ноля, более привычная для грозненцев, чем для уфимцев.
Перед началом матча три новости обсуждаются в среде болельщиков: сегодня в перерыве матча пройдёт встреча Зинченко с болельщиками , в составе горожан заявлен новый нападающий Фатаи, в запасе, и наконец - главный тренер гостей Рашид Рахимов заболел и не смог прилететь в Уфу, его заменяет Игорь Ледяков.
Начало матча - уфимцы настроены на быстрый гол, проводят атаку, но до завершения дело не доходит. Болельщики гонят команду вперёд. Оборона грозненцев сдерживает натиск. На десятой минуте пас из глубины выводит игрока Уфы один на один с вратарем, но Евгений Городов успевает к мячу первым.
А свой первый удар гости наносят по воротам Шелия на 12- й минуте, Грозав пробивает мимо.
14-я минута и третий угловой пробивают уфимцы. Но, что это домашняя заготовка, но после удара головой мяч летит мимо ворот. Грозненцев опасно контратакуют с фланга, особенно отличается 13-й номер, Мохаммади. Эти контратаки приводят к розыгрышу стандартов, потенциально опасных для хозяев поля.
Один из таких стандартов, угловой, на 20-й минуте едва не завершается взятием ворот, мяч пролетает в нескольких сантиметрах выше ворот.
Уфимцы прессингуют, на 23 минуте вратарь Терека выбивает мяч в аут. Хватит ли сил на жаре играть все время в такую игру?
25 минута, опасный момент у ворот Шелии, Мухамади прорывается по правому флангу, удар, отскок, и мяч оказывается у нападающего гостей, тот бьет, но Шелия на месте. И через несколько секунд перерыв на приём воды, все таки очень жарко.
Короткий перерыв закончен, 20-й сектор ревет: Нужен гол!
На 30 минуте в стане уфимцев замена: Диего заменяет Живоглядова.
Грозненцы проводят длительную атаку, активно используя оба фланга.
На 36 минуте игру на себя берет капитан Уфы Дмитрий Стоцкий, он врывается в штрафную и зарабатывает угловой, и Слай пробивает головой, трибуны взрываются, на секунду показалось, что мяч влетел в сетку ворот, но это было не так.
Ещё один угловой, по воротам гостей пробивает Игорь Безденежных, выше ворот.
Диего явно оживил игру. Уфимцы больше атакуют. Свой шанс имел Иса Абдулавов, он бил с разворота в штрафной, но не забил.
Но на перерыв команды уходят со счётом 0:0.
В перерыве проходит встреча Зинченко с болельщиками. О ней чуть позже.
Второй тайм начинается с быстрого гола гостей. Мяч забивает Балай, на 3 минуте.
Через пару минут Уфа могла отыграться, но после углового мяч попадает в крестовину.
52 минута матча - ещё одна опасная атака Терека, Шелия забирает мяч в ногах у нападающего.
На 57 минуте Кротова заменяет новый нападающий Уфы Фатаи. Горожанам надо усиливать атаку.
Гости отвечают заменой, на поле выходит свежий нападающий Игорь Лебеденко.
На 62 минуте Иса Абдулавов зарабатывает опасный стандарт у угла штрафной, но он ничего не приносит. Зато контратака гостей едва не завершается вторым взятием ворот Шелии, мяч попадает в штангу, отлетает к игроку атаки, но его удар Шелия отражает.
68 минута, кто-то из игроков Уфы падает во вратарской, но пенальти не было.
И вновь короткий перерыв на водопой.
С трибун кричат: Вперёд, что вы делаете, проигрываете?
72 минута, очередной угловой Уфы хозяева поля разыгрывают, но безрезультатно.
На 74 минуте Фатаи сбивают на фланге рядом со штрафной площадкой. Стандарт, который вызывает восторг трибун, гол головой забивает Фатаи.
77 минута - двойная замена, Абдулавова у Уфы заменяет Сысуев, у гостей на поле выходит Садаев.
Игра обостряется. Слай плотно бьет издали, мимо.
На 84 минуте Олега Иванова, получившего желтую карточку, меняют.
Затем вновь момент у ворот Терека, похожий на пенальти, но судья его не назначает.
Концовка матча нервная, грозненцы тоже атакуют, и на 89 минуте счёт становится 2:1 в пользу гостей. Гол забивает вышедший на замену Заур Садаев. А через пару минут третий год влетает в ворота Шелии, отличился Георгий Грозав.
Судья добавляет три минуты к основному времени матча, но этого времени уже не хватает, чтобы отыграть два мяча .
Угловой успевают заработать уфимцы, но не реализуют этот шанс. Вратарь Терека трудится в поте лица, за последние три минуты дважды вступая в игру.
3:1 - Терек одерживает победу.