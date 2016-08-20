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"Уфа" проиграла "Тереку" в домашнем матче

20 августа 2016, 18:31
Гости сумели обыграть хозяев поля со счетом 3:1.

Сегодня на своём стадионе Уфа принимала грозненский Терек. Гости сумели обыграть хозяев поля, 3:1.

Несмотря на поддержку болельщиков, первый гол пропустили уфимцы. Заменой тренер сумел обострить игру, выведя на поле нового нападающего Фатаи. Именно он и заработал штрафной, после которого сам же и сравнял счёт в матче. Но в последние пять минут игры гости сумели провести две разящие атаки, которые и принесли им успех. Голы в ворота Шелии забили Заур Садаев и Георгий Грозав.
3:1 - Терек сумел одержать победу в Уфе.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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