"Уфа" проиграла "Тереку" в домашнем матче

Несмотря на поддержку болельщиков, первый гол пропустили уфимцы. Заменой тренер сумел обострить игру, выведя на поле нового нападающего Фатаи. Именно он и заработал штрафной, после которого сам же и сравнял счёт в матче. Но в последние пять минут игры гости сумели провести две разящие атаки, которые и принесли им успех. Голы в ворота Шелии забили Заур Садаев и Георгий Грозав.

3:1 - Терек сумел одержать победу в Уфе.