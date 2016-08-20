"Уфа" проиграла "Тереку" в домашнем матче

Сегодня на своём стадионе Уфа принимала грозненский Терек. Гости сумели обыграть хозяев поля, 3:1.
Несмотря на поддержку болельщиков, первый гол пропустили уфимцы. Заменой тренер сумел обострить игру, выведя на поле нового нападающего Фатаи. Именно он и заработал штрафной, после которого сам же и сравнял счёт в матче. Но в последние пять минут игры гости сумели провести две разящие атаки, которые и принесли им успех. Голы в ворота Шелии забили Заур Садаев и Георгий Грозав.
3:1 - Терек сумел одержать победу в Уфе.