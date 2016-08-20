mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Место бизнес-омбудсмена России займет выходец из Башкирии

20 августа 2016, 17:41
Он временно будет работать с обращениями предпринимателей на общественных началах.

Сегодня, 20 августа, Борис Титов заявил, что уходит в отпуск до дня голосования. Его место займет Андрей Назаров – уроженец Баймака, который стал советником главы Башкирии по инвестиционному сотрудничеству в 2011 году.

Андрей Назаров – общественный представитель при Уполномоченном, который занимается защитой предпринимателей от неправомерного уголовного преследования. Назаров будет выполнять функции бизнес-омбудсмена только на время избирательной агитационной программы, во время которой Борис Титов будет находиться в вынужденном отпуске.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44