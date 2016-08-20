Место бизнес-омбудсмена России займет выходец из Башкирии

Сегодня, 20 августа, Борис Титов заявил, что уходит в отпуск до дня голосования. Его место займет Андрей Назаров – уроженец Баймака, который стал советником главы Башкирии по инвестиционному сотрудничеству в 2011 году.
Андрей Назаров – общественный представитель при Уполномоченном, который занимается защитой предпринимателей от неправомерного уголовного преследования. Назаров будет выполнять функции бизнес-омбудсмена только на время избирательной агитационной программы, во время которой Борис Титов будет находиться в вынужденном отпуске.