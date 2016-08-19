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Зарина Гайсина спустилась с "Облаков"

19 августа 2016, 10:02
И стала заниматься продвижением Национального симфонического оркестра.

Зарина Гайсина известна в Уфе как один из лучших PR-специалистов. Сейчас она работает телеведущей программы "Вкусно", а недавно перешла на работу в Национальном симфоническом оркестре. Теперь можно сказать, что музыканты в надежных руках.

Зарина считается отличным специалистом в области продвижения. Доказательством тому Центр современного искусства "Облака" в Уфе, за достаточно короткое время она сделала этот центр известным.

Сейчас Зарина Гайсина займется популяризацией симфонического коллектива.

- Есть план по развитию деятельности Национального симфонического оркестра. Вместе с директором НСО Алексеем Ворониным мы готовы к разнообразным экспериментам, собираемся воплощать в жизнь необычные миксты, — рассказала Зарина Гайсина агентству "Башинформ". - Вижу, что в современном обществе растет интерес к качественной классической музыке, которая является мерилом в понимании истинного искусства. В то же время академическое искусство ждут трансформации, связанные с высокотехнологичными достижениями. Я хочу быть внутри этой интеграции, когда современное и академическое искусство стремятся к взаимопроникновению, рождают новые формы и привлекают нового зрителя. Бренд НСО должен стать узнаваемым среди как можно большего числа людей.

Сейчас музыканты в отпуске, репетиции начнутся в конце месяца. 30 августа состоится заключительный летний концерт «Soundtrack по-русски». Он посвящен Году российского кино.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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