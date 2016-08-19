Зарина Гайсина спустилась с "Облаков"

- Есть план по развитию деятельности Национального симфонического оркестра. Вместе с директором НСО Алексеем Ворониным мы готовы к разнообразным экспериментам, собираемся воплощать в жизнь необычные миксты, — рассказала Зарина Гайсина агентству "Башинформ". - Вижу, что в современном обществе растет интерес к качественной классической музыке, которая является мерилом в понимании истинного искусства. В то же время академическое искусство ждут трансформации, связанные с высокотехнологичными достижениями. Я хочу быть внутри этой интеграции, когда современное и академическое искусство стремятся к взаимопроникновению, рождают новые формы и привлекают нового зрителя. Бренд НСО должен стать узнаваемым среди как можно большего числа людей.