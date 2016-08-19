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Вице-мэр Уфы Александр Филиппов выйдет в прямой эфир

19 августа 2016, 11:38
Сегодня он примет участие в программе «Персонально Ваш».

Сегодня, 19 августа, в 15.10 уфимского времени вице-мэр Уфы Александр Филиппов станет гостем программы «Персонально Ваш» в местном эфире радиостанции «Эхо Москвы». Сообщение об этом появилось на официальной странице радиостанции в Facebook.

«Вопросы гостю можно присылать на номер для смс 8-927-30-41051», - сообщается в объявлении. Аудиозапись передачи должна появиться на этой же странице в Facebook.

- Вопросы гостю можно задать только таким способом, по СМС, - уточнил Медиакорсети шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе Максим Курников. – Основная тема разговора – строительная отрасль и история с телепрограммой «Момент истины» (в ней прозвучали обвинения в адрес Филиппова – прим.). Чистый хронометраж программы - 45 минут.

В Уфе «Эхо Москвы» вещает на частоте 91,1 FM.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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