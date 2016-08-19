Вице-мэр Уфы Александр Филиппов выйдет в прямой эфир

- Вопросы гостю можно задать только таким способом, по СМС, - уточнил Медиакорсети шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе Максим Курников. – Основная тема разговора – строительная отрасль и история с телепрограммой «Момент истины» (в ней прозвучали обвинения в адрес Филиппова – прим.). Чистый хронометраж программы - 45 минут.