В Уфу приедет главный защитник предпринимателей России

Также господин Титов посетит ТСК «Центральный», где встретится с местными бизнесменами, и проведет пресс-конференцию для представителей СМИ. Кроме этого, бизнес-омбудсмен примет участие в Молодежном форуме «Твой Рост», где встретится с молодыми предпринимателями и молодежью.