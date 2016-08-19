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В Уфу приедет главный защитник предпринимателей России

19 августа 2016, 13:10
В столице Башкирии Бориса Титова ждут 20 августа.

20 августа в Уфу приедет главный защитник предпринимателей России Борис Титов, об этом сообщила его пресс-служба.

Он проведет встречу с предпринимателями региона, где они обсудят «точки роста российской экономики, роль и место Башкирии в общей стратегии развития предпринимательства в России, а также актуальные вопросы малого и среднего бизнеса».

Также господин Титов посетит ТСК «Центральный», где встретится с местными бизнесменами, и проведет пресс-конференцию для представителей СМИ. Кроме этого, бизнес-омбудсмен примет участие в Молодежном форуме «Твой Рост», где встретится с молодыми предпринимателями и молодежью.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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