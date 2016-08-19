mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе осудят электрогазосварщика, взорвавшего склад пиротехники

19 августа 2016, 10:27
Дело передано мировому судье Октябрьского района Уфы.

Прокуратура Уфы направила мировому судье по Октябрьскому району Уфы уголовное дело в отношении 33-летнего электрогазосварщика Фанила Габбасова.Его обвиняют в унитожении чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности (ст. 168 УК РФ).

Следствие считает, что в марте текущего года Габбасов вместе со своими коллегами возводил навес к складскому помещению на улице Новоженова. При выполнении огневых работ он не исполнил требования правил пожарной безопасности и не закрыл площадку негорючими материалами, а также не обеспечил ее средствами пожаротушения, также у него не было наряда-допуска на осуществление работ с огнем.

При резке металла «болгаркой» искры от инструмента попали на склад пиротехнических изделий. В здании начался пожар, который был потушен прибывшими на место происшествия спасательными службами, отмечается в сообщении прокуратуры.

Ущерб от его действий оценен в 60 млн руб. Вину он полностью признал.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44