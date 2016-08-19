В Уфе осудят электрогазосварщика, взорвавшего склад пиротехники

Следствие считает, что в марте текущего года Габбасов вместе со своими коллегами возводил навес к складскому помещению на улице Новоженова. При выполнении огневых работ он не исполнил требования правил пожарной безопасности и не закрыл площадку негорючими материалами, а также не обеспечил ее средствами пожаротушения, также у него не было наряда-допуска на осуществление работ с огнем.