В Уфе осудят электрогазосварщика, взорвавшего склад пиротехники

Прокуратура Уфы направила мировому судье по Октябрьскому району Уфы уголовное дело в отношении 33-летнего электрогазосварщика Фанила Габбасова.Его обвиняют в унитожении чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности (ст. 168 УК РФ).
Следствие считает, что в марте текущего года Габбасов вместе со своими коллегами возводил навес к складскому помещению на улице Новоженова. При выполнении огневых работ он не исполнил требования правил пожарной безопасности и не закрыл площадку негорючими материалами, а также не обеспечил ее средствами пожаротушения, также у него не было наряда-допуска на осуществление работ с огнем.
При резке металла «болгаркой» искры от инструмента попали на склад пиротехнических изделий. В здании начался пожар, который был потушен прибывшими на место происшествия спасательными службами, отмечается в сообщении прокуратуры.
Ущерб от его действий оценен в 60 млн руб. Вину он полностью признал.