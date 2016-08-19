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В Нефтекамском округе один коммунист пытается снять с выборов другого

19 августа 2016, 02:49
Сергей Головин просит местный ТИК отменить регистрацию Ильгама Галина.

Сегодня в Верховном суде Башкирии будет рассматриваться административное исковое заявление кандидата в депутаты Госдумы России по Нефтекамскому округу №6 Сергей Головина (партия «Коммунисты России»). В своем заявлении он просит отменить регистрацию кандидата в депутаты по этому же округу Ильгама Галина (КПРФ).

В исковом заявлении (копия имеется в редакции) ответчиком выступает Нефтекамская территориальная избирательная комиссия. И в нем Головин обвиняет Галина в том, что представитель КПРФ якобы не представил уведомление о том, что он не имеет счетов и вкладов и не хранит денежные средства в иностранных банках. Хотя такой документ Галиным был уже представлен в ЦИК России, так как он баллотируется в Думу и по региональному списку партии. По мнению истца, Галин, состоящий в КПРФ с 2005 года, также не доказал свою принадлежность к КПРФ и представил справку о членстве в партии без даты выдачи.

Судебное заседание состоится сегодня во второй половине дня, и мы будем следить за развитием событий.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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