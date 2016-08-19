В Башкирии посчитали злостных неплательщиков налогов

Два миллиарда - это пятая часть дефицита башкирского бюджета, или 10 детских садов на 300 мест каждый. Деньги не маленькие и минфину Башкирии наверняка есть на что их потратить. Мы решили более детально рассмотреть, кто не платит налоги в Башкирии, и готовы представить первый рейтинг формата «Антифорбс», в который вошли десять самых крупных должников по налогам.