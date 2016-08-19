В Башкирии посчитали злостных неплательщиков налогов

По информации базы данных исполнительных производств службы судебных приставов, общая задолженность башкирских компаний на 1 августа 2016 года по налогам составила более двух миллиардов рублей.
Два миллиарда - это пятая часть дефицита башкирского бюджета, или 10 детских садов на 300 мест каждый. Деньги не маленькие и минфину Башкирии наверняка есть на что их потратить. Мы решили более детально рассмотреть, кто не платит налоги в Башкирии, и готовы представить первый рейтинг формата «Антифорбс», в который вошли десять самых крупных должников по налогам.
На десятой строчке рейтинга с долгом в 5,9 миллиона рублей находится уфимское строительное управление №1 (СУ-1).
Девятую строчку занимает ещё одна строительная организация - «Промстройподрядчик». По состоянию на первое августа за фирмой из Стерлитамака числится долг в 6,8 миллиона рублей. Компания строит спортивные объекты, теплотрассы, магазины и автосалоны.
Восьмая строчка за уфимским ООО «Инженерстрой», долг компании - 7,4 миллиона. Помимо неуплаты налогов фирма должна ещё восемь миллионов рублей.
На седьмом месте «БашУралМонолит», исполнительных производств у компании несколько, общая сумма долга -13,2 миллиона, из них задолженность по налогам – 9,5 миллиона рублей. Несмотря на то, что компания не платит налоги, она неплохо зарабатывает, только с начала этого года фирма получила госконтрактов на 250 миллионов рублей.
Шестое место у стерлитамакского ООО «Уралторгсервис» с задолженностью по налогам 9,7 миллиона рублей, при этом у компании есть долги по другим исполнительным производствам в размере 16 миллионов.
Пятая строчка за нефтекамским предприятием АО «Интеграл» с 11 миллионами долгов по налогам. Но «Интеграл» может претендовать и на первую строчку в нашем рейтинге, потому что общий долг компании - без малого 256 миллионов рублей.
14 миллионов рублей долга ставят уфимскую «Флоэма ЛТД» на четвёртое место, компания занимается сносом зданий и часто участвует в аукционах на право исполнения госзаказов, но выиграть их не может, видимо, благодаря задолженности.
На третьем месте ещё одна уфимская фирма - ООО «Регионснабинвест», строительная фирма задолжала 18,5 миллионов. Фирма не публикует финансовую отчётность.
Второе место в антирейтинге - у ООО «Эноргоинновация», которая должна налоговым органам более 30 миллионов. Стоит отметить, что в нашем рейтинге это единственная организация, занимающаяся научными исследованиям и разработкой в области естественных и технических наук.
Первое место и лавры победителя получает ООО «Пальмира», за несколько лет набравшая долгов на более чем 40 миллионов рублей. Сейчас компания находится в стадии банкротства.
Из этого антирейтинга можно сделать вывод, что самые большие убытки в Башкирии несут компании, которые занимаются строительными работами. И это несмотря на то, что в последнее время регион очень сильно развивается, а крупные города быстро застраиваются.